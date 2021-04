Damiano dei Maneskin | «Uno stupro è sempre uno stupro | anche se si denuncia dopo»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 20 aprile 2021) Damiano dei Maneskin prende posizione e dice la sua. Lo fa via Instagram, in una serie di video condivisi: «Non sono il pubblico ministero e non sta a me giudicare l’innocenza o la colpevolezza», spiega il cantante, «Ma voglio parlare alle persone che avvalorano la tesi secondo la quale se uno stupro viene denunciato dopo otto giorni, allora non è uno stupro. Non è così».