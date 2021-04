Damiano dei Maneskin interviene sul caso Grillo: “E’ stupro anche se denunciato dopo” – VIDEO (Di martedì 20 aprile 2021) Damiano dei Maneskin non riesce a stare in silenzio e interviene dicendo la sua sul caso Grillo che tanto sta facendo discutere i social. Il cantante su Instagram (VIDEO in apertura) ha espresso la sua opinione dopo il discusso VIDEO di ieri pubblicato da Beppe Grillo sul suo profilo social in difesa del figlio Ciro,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 20 aprile 2021)deinon riesce a stare in silenzio edicendo la sua sulche tanto sta facendo discutere i social. Il cantante su Instagram (in apertura) ha espresso la sua opinioneil discussodi ieri pubblicato da Beppesul suo profilo social in difesa del figlio Ciro,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

