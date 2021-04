Damiano David Maneskin, stupro: “Parole disumane” – VIDEO (Di martedì 20 aprile 2021) La VIDEO denuncia del cantante dei Maneskin, Damiano David, sulle donne vittime di stupro: “Parole disumane”, ecco con chi ce l’ha. (screenshot VIDEO)Non si spegne l’eco mediatica del VIDEO in cui Beppe Grillo difende a spada tratta il figlio Ciro, indagato dalla Procura della Repubblica di Tempo Pausania per stupro di gruppo, insieme ad altri 3 coetanei, ai danni di una studentessa italo-svedese. Sono in molti a criticare il fondatore del Movimento 5 Stelle, ma anche tanti coloro che sostengono che avrebbe ragione a fare quelle affermazioni. LEGGI ANCHE –> Beppe Grillo e le accuse di stupro al figlio: “Non è uno stupratore, arrestate me” Nel dibattito interviene in maniera molto ... Leggi su ck12 (Di martedì 20 aprile 2021) Ladenuncia del cantante dei, sulle donne vittime di: “”, ecco con chi ce l’ha. (screenshot)Non si spegne l’eco mediatica delin cui Beppe Grillo difende a spada tratta il figlio Ciro, indagato dalla Procura della Repubblica di Tempo Pausania perdi gruppo, insieme ad altri 3 coetanei, ai danni di una studentessa italo-svedese. Sono in molti a criticare il fondatore del Movimento 5 Stelle, ma anche tanti coloro che sostengono che avrebbe ragione a fare quelle affermazioni. LEGGI ANCHE –> Beppe Grillo e le accuse dial figlio: “Non è uno stupratore, arrestate me” Nel dibattito interviene in maniera molto ...

