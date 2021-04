Dalla benzina alla ricarica, Shell entra nel mondo delle auto elettriche (Di martedì 20 aprile 2021) Shell, il colosso del carburante per veicoli si evolve e crea stazioni di ricarica per auto elettriche, con il servizio Shell Recharge. Stazione di ricarica per auto elettricheQual è il paradosso per un distributore di benzina? Ricevere un cliente con un auto elettrica. Poteva essere una barzelletta, ma la Shell l’ha resa realtà. D’altra parte, chi può dire che un’azienda preposta alla distribuzione di carburante per veicoli non possa adeguarsi ai tempi. Si chiama “riconversione aziendale”, in questo caso, parziale, poiché la società ha semplicemente integrato una nuova specializzazione ai propri servizi. Ovvero, ha creato delle nuove stazioni chiamate ... Leggi su computermagazine (Di martedì 20 aprile 2021), il colosso del carburante per veicoli si evolve e crea stazioni diper, con il servizioRecharge. Stazione diperQual è il paradosso per un distributore di? Ricevere un cliente con unelettrica. Poteva essere una barzelletta, ma lal’ha resa realtà. D’altra parte, chi può dire che un’azienda prepostadistribuzione di carburante per veicoli non possa adeguarsi ai tempi. Si chiama “riconversione aziendale”, in questo caso, parziale, poiché la società ha semplicemente integrato una nuova specializzazione ai propri servizi. Ovvero, ha creatonuove stazioni chiamate ...

