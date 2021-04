Dal terrorismo ai migranti | ecco perché l’uccisione del presidente del Ciad Idriss Deby Itno riguarda anche l’Europa

Advertising

pinacobalto : RT @Sailorwhunters: Fuori dal mondo già solo il fatto che fa terrorismo psicologico sulla gente che vorrebbe giustamente ri aprire le propr… - Sailorwhunters : Fuori dal mondo già solo il fatto che fa terrorismo psicologico sulla gente che vorrebbe giustamente ri aprire le p… - TeknoIta : Quando suono anche se non gli piace perché devo migliorare suono per mia madre e per la mia famiglia. Poi ci danno… - Wilson55142375 : RT @rodcostakiwi: Gli organi d'informazione sembrano essersi svegliati dopo un anno di terrorismo mediatico e incitamento alla chiusura del… - Mariang47614228 : RT @rodcostakiwi: Gli organi d'informazione sembrano essersi svegliati dopo un anno di terrorismo mediatico e incitamento alla chiusura del… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal terrorismo

Formiche.net

... per 18 mesi, guidatofiglio di Deby, il generale Mahamat Idriss Déby Itno, 37 anni. 'Viene ...transizione per garantire la difesa del nostro caro Paese in questa situazione di guerra al',...Dedicato alle vittime, quelle cadute in servizio per mano delda nord a sud, nel periodo più cruento in Italia,1956 al 1980. Esce il 3 maggio in libreria 'Anni bui' scrittogiornalista e storico Salvatore Lordi. Il volume, edito da ...Dal 2015, anno dei sanguinosi attentati a Parigi, le parole “jihadista” ed “estremista” sono entrate a far parte, anzi sono ritornate, nel nostro immaginario e nella nostra quotidianità. Quest’anno ri ...Appena rieletto per il sesto mandato, ferio mentre era in visita al Nord alle truppe impegnate contro l’offensiva dei miliziani che puntavano alla capitale per rovesciarlo ...