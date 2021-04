Dakota Johnson star del nuovo film tratto da Persuasione | libro scritto da Jane Austen

(Di martedì 20 aprile 2021) L'attriceè stata scelta comedelda, uno dei romanzi più famosi disarà ladi unche adatterà in chiave moderna la storia raccontata tra le pagine di, il romanzoda. Il progetto sarà co-prodotto da Netflix e MRC e alla regia ci sarà Carrie Cracknell, al suo debutto dietro la macchina da presa dopo il successo dello spettacolo teatrale Sea Wall/A Life andato in scena a Broadway conTom Sturridge e Jake Gyllenhaal. Nella nuova versione di ...

Dakota Johnson, come riportato da Deadline, sarà presente all'interno del cast di Persuasion, film Netflix ispirato al romanzo della Austen. Il film segna il debutto della regista teatrale Carrie Cracknell.