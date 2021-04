Da Los Angeles | Laura Pausini | “Sono una mamma tanto fortunata!”

(Di martedì 20 aprile 2021) In attesa del 25 aprile, data in cui si terrà la Notte degli Oscar,è già a Lose dedica parole alla figlia Paola In questi giorniè a Los. Insieme al compagno Paolo Carta è volata negli Stati Uniti perché, in occasione della notte degli Oscar il 25 aprile, l’artista italiana si esibirà live cantando “Io sì/Seen”, il brano che è colonnara de “La vita davanti a sé” ed è candidato nella categoria “Best Song”. “Io sì/Seen” arriva agli Oscar, dopo aver conquistato molti abiti riconoscimenti tra cui anche il Golden Globe.cerca di documentare sui suoi canali social i giorni che sta trascorrendo nella metropoli americana e anche di raccontare emozioni e stati d’animo che ...

Advertising

repubblica : Oscar 2021, Laura Pausini va a Los Angeles. Canterà 'Io sì (Seen)' alla cerimonia - IlContiAndrea : #LauraPausini il 25 aprile sarà alla cerimonia degli #Oscars L'artista canterà sul palco del Dolby Theatre di Los A… - Pratello1 : @lo_scafo Appunto pensa quanti ne fai appassionare se giochi milan real una volta a new York e una a Los Angeles, staremo a vedere - ronniehowlett3 : RT @WARNERMUSICIT: È ufficiale! ?? Laura Pausini canterà ‘Io Sì (Seen)’, dal film ‘The Life Ahead’, alla cerimonia degli Oscar a Los Angele… - DQuotidiana : RT @CasadelCinema: #laculturaonline #cultureroma Buon compleanno a ???????? ??’???????? (Los Angeles, 20 aprile 1941). Indimenticabile Oliver Barret… -

Ultime Notizie dalla rete : Los Angeles

Agenzia ANSA

Poi, dopo aver vissuto a Parigi, nel 2008 ha deciso di trasferirsi adove abita tutt'ora. Sui social, in particolare su Instagram Vera Gemma ha quasi 30 mila followers. Qui posta scatti ...L'Academy, infatti, ha confermato che Laura Pausini si esibirà alla cerimonia di premiazione degli Oscar , che si terrà domenica 25 aprile a. La cantante è candidata per la Miglior ...In attesa del 25 aprile, data in cui si terrà la Notte degli Oscar, Laura Pausini è già a Los Angeles e dedica parole alla figlia Paola.Laura Pausini si racconta in un'intervista esclusiva a «Vanity Fair» alla vigilia della cerimonia di premiazione degli Oscar ...