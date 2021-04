Curriculum dello studente, Fratoianni (Sinistra Italiana): “Un errore. Si scambia il merito degli studenti con la capacità di spesa sul mercato della formazione” (Di martedì 20 aprile 2021) Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, si scaglia contro il Curriculum dello studente, una delle novità in vigore da quest'anno. Secondo il parlamentare, si tratta di un vero e proprio errore e chiede un intervento al Ministero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 aprile 2021) Nicola, segretario di, si scaglia contro il, una delle novità in vigore da quest'anno. Secondo il parlamentare, si tratta di un vero e proprioe chiede un intervento al Ministero. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Curriculum dello studente, Fratoianni (Sinistra Italiana): “Un errore. Si scambia il merito degli studenti con la c… - chiarasorryy : RT @lacoressa: #maturita2021 Devo compilare il mio curriculum dello studente e sto piangendo tanto che non riesco più a concentrarmi per s… - RaiperilSociale : RT @RaiScuola: ?? La Scuola In Tivù - Percorsi di Maturità: Il Curriculum dello Studente In onda alle 16.00 e in replica alle 20.00 su Rai S… - RaiScuola : ?? La Scuola In Tivù - Percorsi di Maturità: Il Curriculum dello Studente In onda alle 16.00 e in replica alle 20.00… - walden_pierre : RT @anna_salvaje: Il curriculum dello studente, che alla maturità fa punteggio, è una roba classista da far schifo: esperienze all'estero,… -