CureVac | il nuovo vaccino europeo anti-Covid è quasi pronto | come funziona e quando arriva in Italia

Con il nuovo vaccino europeo di CureVac all'orizzonte una cosa è certa: l'arsenale vaccinale contro il Covid si andrà potenziando sempre di più nei prossimi mesi. Certo, l'Europa targata Ue sembra essere finora in ritardo nella produzione di un proprio vaccino, ma la mancanza potrebbe essere presto colmata dall'arrivo di un vaccino a mRna del quale la Ue ha prenotato 450 milioni di dosi. Sviluppato dall'azienda tedesca di biotecnologie CureVac, il vaccino CVnCoV è in una fase avanzata della sperimentazione clinica a seguito di studi condotti sulla sicurezza e sulla tollerabilità. La tecnologia del vaccino I vaccini messi a punto contro il Sars-CoV-2, per dire in sintesi, utilizzano due tecnologie: a mRna oppure a ...

