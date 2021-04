Cultura: rilanciare turismo nicchia, ecco la rete di San Francesco di Paola (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Sviluppo economico e Culturale, rilancio delle infrastrutture e del turismo di nicchia, soprattutto quando sarà terminata l'emergenza sanitaria. Sono gli obiettivi del progetto "La rete di san Francesco di Paola", il patrono della Calabria, un itinerario storico-Culturale che coinvolge, oltre il Comune di Paola, quelli di Corigliano-Rossano, Paterno calabro e Spezzano della Sila. A presentarlo questa mattina al Senato i senatori di Iv-Psi Riccardo Nencini, presidente della commissione Cultura, e Gelsomina Vono, vicepresidente della commissione Infrastrutture. Per entrambi un'occasione per recuperare i borghi storici, soprattutto del Sud, ma anche per puntare su uno sviluppo orientato su aree di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Sviluppo economico ele, rilancio delle infrastrutture e deldi, soprattutto quando sarà terminata l'emergenza sanitaria. Sono gli obiettivi del progetto "Ladi sandi", il patrono della Calabria, un itinerario storico-le che coinvolge, oltre il Comune di, quelli di Corigliano-Rossano, Paterno calabro e Spezzano della Sila. A presentarlo questa mattina al Senato i senatori di Iv-Psi Riccardo Nencini, presidente della commissione, e Gelsomina Vono, vicepresidente della commissione Infrastrutture. Per entrambi un'occasione per recuperare i borghi storici, soprattutto del Sud, ma anche per puntare su uno sviluppo orientato su aree di ...

