Ct Norvegia Solbakken | “Juventus sconfitta dall’Atalanta | cosa diavolo ci fa in Superlega?”

La provocazione arriva dalla, a opera del ct Bjarne. Il mondo del calcio da 24 ore è in subbuglio e i tifosi in rivolta. Anche quelli delle 12 big... Il testo completo di questo ...Lo conoscevano in pochi prima di questo pomeriggio, è diventato un vero e proprio idolo sui social. Stale, commissario tecnico della, è uno dei tanti che hanno espresso il loro parere sulla Super Lega . Lo ha fatto però in modo schietto e decisamente colorito, al punto da diventare una ...«Negli ultimi tre anni in Champions League la Juventus è stata eliminata da Ajax, Lione e Porto. Domenica ha perso con l’Atalanta, ha solo due punti in più del Napoli e rischia di non qualificarsi all ...Nel commentare la creazione della Superlega, il ct della Norvegia ha punto anche la Juventus, una delle fondatrici del progetto ...