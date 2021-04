Criticato dagli altri naufraghi, Gascoigne si commuove: 'Non essere apprezzato fa male' (Di martedì 20 aprile 2021) 'Non essere apprezzato mi da più dolore della spalla'. È un Paul Gascoigne inedito quello visto nella puntata de 'L'Isola dei Famosi' di lunedì 19 aprile. L'ex calciatore è stato Criticato dagli altri ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 aprile 2021) 'Nonmi da più dolore della spalla'. È un Paulinedito quello visto nella puntata de 'L'Isola dei Famosi' di lunedì 19 aprile. L'ex calciatore è stato...

Ultime Notizie dalla rete : Criticato dagli Criticato dagli altri naufraghi, Gascoigne si commuove: 'Non essere apprezzato fa male' 'Non essere apprezzato mi da più dolore della spalla'. È un Paul Gascoigne inedito quello visto nella puntata de 'L'Isola dei Famosi' di lunedì 19 aprile. L'ex calciatore è stato criticato dagli altri naufraghi per lo scarso impegno profuso durante la settimana: 'So che parlano male di me alle mie spalle', ha proseguito lo storico attaccante trattenendo a forza le lacrime. - - ...

