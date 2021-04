Cristina Parodi | spuntano le foto con un personaggio famosissimo | avete visto?

(Di martedì 20 aprile 2021)alcuneche ritraggono, conduttrice e giornalista, con undi chi si tratta?(Getty Images)Conduttrice di programmi storici come Domenica In, Verissimo e La vita in diretta,è amatissima e seguitissima dal pubblico italiano. Sorella maggiore di Benedetta, anche lei giornalista nota soprattutto nel settore culinario, laè tra gli ospiti di Canzone segreta. Il programma di Rai 1 condotto da Serena Rossi, giunto all’ultima puntata, ha avuto un successo incredibile, granzie anche agli ospiti sensazionali come Max Giusti, Mika e tanti altri. La più grande delle sorelle ...

Dal rapporto e dal matrimonio con Giorgio Gori sono nati tre figli: Benedetta, Alessandro e Angelica. La prima dei tre è nata nel 1996 un anno dopo il matrimonio. Protagonisti della serata saranno gli ospiti Adriano Panatta, Max Giusti e Cristina Parodi, mentre in questo gran finale rivivranno potentissime anche le più riuscite sorprese musicali della prima stagione. Ultima puntata, in onda stasera su Rai1 alle 21:25, di Canzone Segreta, lo show condotto da Serena Rossi. Cristina Parodi è una nota conduttrice italiana tra le più amate sicuramente dai telespettatori. Per tanti anni è stata al timone di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.