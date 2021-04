“Cristian? Adesso…”. Tara Gabrieletto di UeD, dopo tante voci e foto ‘sospette’ finalmente la verità (Di martedì 20 aprile 2021) Continuano a far parlare di loro Tara Gabrieletto e Cristian Gallella. Nonostante la loro relazione sia terminata alla vigilia del quarto anno di matrimonio, la coppia ciclicamente torna al centro del gossip. Qualche mese fa Cristian e Tara sembravano essersi riavvicinati. Infatti l’ex corteggiatrice era tornata a Roma nella casa in cui aveva convissuto per anni con l’ex marito. dopo la fine del loro amore Tara è tornata a vivere a Vicenza, lasciando Roma dove viveva e lavorava con Cristian. È stato il primo segnale che ha fatto gridare al riavvicinamento a cui è ne è seguito un altro altrettanto importante: un indizio che ha letteralmente scatenato i fan. In una story su Instagram Tara si è mostrata ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Continuano a far parlare di loroGallella. Nonosla loro relazione sia terminata alla vigilia del quarto anno di matrimonio, la coppia ciclicamente torna al centro del gossip. Qualche mese fasembravano essersi riavvicinati. Infatti l’ex corteggiatrice era tornata a Roma nella casa in cui aveva convissuto per anni con l’ex marito.la fine del loro amoreè tornata a vivere a Vicenza, lasciando Roma dove viveva e lavorava con. È stato il primo segnale che ha fatto gridare al riavvicinamento a cui è ne è seguito un altro altrettanto impor: un indizio che ha letteralmente scatenato i fan. In una story su Instagramsi è mostrata ...

Advertising

Cristian_FF_79 : RT @LiutoGiusto: Ho allevato un complottista. Pietro, 13 anni: 'adesso i contagi scenderanno come l'anno scorso grazie alla bella stagione.… - bentegidi : RT @andriubo: Sabato in pausa pranzo si è presentata a casa da Cristian così. Mi manda un sms lui. E mi chiama lei. Hai visto la foto ti pi… - Cristian_FF_79 : RT @4everAnnina: Prima il #coprifuoco e adesso il lasciapassare. Inevitabile la tessera annonaria. #passvaccinale - Athos08826528 : RT @andriubo: Sabato in pausa pranzo si è presentata a casa da Cristian così. Mi manda un sms lui. E mi chiama lei. Hai visto la foto ti pi… - Taboo1987Taboo : RT @andriubo: Sabato in pausa pranzo si è presentata a casa da Cristian così. Mi manda un sms lui. E mi chiama lei. Hai visto la foto ti pi… -