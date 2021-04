Crisi dei lavoratori dello spettacolo | il Maestro Alberto Veronesi porta la Bohéme in piazza della Scala | così si esibiscono gli artisti – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 aprile 2021) Un piccolo concerto indavanti al teatro più celebre di Milano.il, affiancato da alcuniprecari, ha provato a scuotere le coscienze sulladeidovuta a un anno di stop per la pandemia da Covid-19. Il direttore d’orchestra ha suonato il primo attodi Giacomo Puccini, mentre i cantanti si sono esibiti legati a delle corde che ne impedivano la libertà per solidarizzare con i colleghi in difficoltà. Proposte anche nuove soluzioni da cui poter ripartire, in particolare strumenti nuovi per orientare i giovani e per ricostruire forme di partecipazione, ...