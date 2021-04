Crisanti: “Vaccini, tracciamento e sequenziamento l’unica soluzione” (Di martedì 20 aprile 2021) Il direttore di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova, Andrea Crisanti, sul pass per gli spostamenti: «Se è basato sul tampone rapido è una boiata pazzesca». Il professor Andrea Crisanti, si pronuncia su tutta la linea delle prossime riaperture. Boccia tutta la linea delle ‘riaperture ragionate a partire dal 26 aprile‘. Riaperture annunciate dal presidente Draghi lo scorso venerdì. Perchè Crisanti Leggi su periodicodaily (Di martedì 20 aprile 2021) Il direttore di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova, Andrea, sul pass per gli spostamenti: «Se è basato sul tampone rapido è una boiata pazzesca». Il professor Andrea, si pronuncia su tutta la linea delle prossime riaperture. Boccia tutta la linea delle ‘riaperture ragionate a partire dal 26 aprile‘. Riaperture annunciate dal presidente Draghi lo scorso venerdì. Perchè

