Crip Camp, disabilità rivoluzionarie. Il doc degli Obama è un faro nell'anno del Covid (Di martedì 20 aprile 2021) Oscar o non Oscar, Crip Camp, disabilità rivoluzionarie è già entrato nell’olimpo dei documentari da vedere, studiare, condividere. Ci è entrato per un motivo molto semplice: racconta una storia straordinaria in un momento in cui ce n’è un enorme bisogno. La storia è quella di un gruppo di giovani disabili che a partire da Crip Camp, un Campo estivo nello Stato di New York, cambiano il mondo diventando i pionieri della lotta per i diritti dei disabili, facendo approvare leggi e abbattendo “il muro della segregazione” che per troppo tempo ha fatto dell’esclusione la norma. Alla straordinarietà della storia si aggiunge il tempismo perfetto con cui il documentario arriva a noi: nell’anno della pandemia, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) Oscar o non Oscar,è già entrato’olimpo dei documentari da vedere, studiare, condividere. Ci è entrato per un motivo molto semplice: racconta una storia straordinaria in un momento in cui ce n’è un enorme bisogno. La storia è quella di un gruppo di giovani disabili che a partire da, uno estivoo Stato di New York, cambiano il mondo diventando i pionieri della lotta per i diritti dei disabili, facendo approvare leggi e abbattendo “il muro della segregazione” che per troppo tempo ha fatto dell’esclusione la norma. Alla straordinarietà della storia si aggiunge il tempismo perfetto con cui il documentario arriva a noi:della pandemia, ...

