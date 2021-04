Creval, Credit Agricole Italia: nostra offerta finale e definitiva (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Crédit Agricole Italia “ha preso atto dei risultati dell’assemblea del Credito Valtellinese” che ha giudicato l’incremento del corrispettivo dell’offerta non ancora adeguato. Nel ribadire “la valenza strategica e industriale di una operazione che porterà crescita e benefici per i clienti, le imprese e il territorio, attraverso la creazione di un importante gruppo bancario Italiano, preservando i comuni valori di fondo che contraddistinguono sia il Gruppo Crédit Agricole che il Gruppo Creval”, la banca francese in una nota conferma che “il corrispettivo di 12,200 euro (cum dividendo) per azione, con l’integrazione di Euro 0,300 nel caso in cui sia superata la soglia del 90%, e così per complessivi massimi Euro 12,500 (cum dividendo) per azione, è da ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Crédit“ha preso atto dei risultati dell’assemblea delo Valtellinese” che ha giudicato l’incremento del corrispettivo dell’non ancora adeguato. Nel ribadire “la valenza strategica e industriale di una operazione che porterà crescita e benefici per i clienti, le imprese e il territorio, attraverso la creazione di un importante gruppo bancariono, preservando i comuni valori di fondo che contraddistinguono sia il Gruppo Créditche il Gruppo”, la banca francese in una nota conferma che “il corrispettivo di 12,200 euro (cum dividendo) per azione, con l’integrazione di Euro 0,300 nel caso in cui sia superata la soglia del 90%, e così per complessivi massimi Euro 12,500 (cum dividendo) per azione, è da ...

