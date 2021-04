Covid, Zaia: 'Entro due settimane finiremo le vaccinazioni dei 70enni' (Di martedì 20 aprile 2021) 'Stiamo discutendo molto sulle riaperture. Oggi ci sarà una riunione tra presidenti di Regione e alle 17 l'incontro con il Governo. Il problema non è la scuola ma i trasporti: è impossibile trovare i ... Leggi su trevisotoday (Di martedì 20 aprile 2021) 'Stiamo discutendo molto sulle riaperture. Oggi ci sarà una riunione tra presidenti di Regione e alle 17 l'incontro con il Governo. Il problema non è la scuola ma i trasporti: è impossibile trovare i ...

Advertising

ricpuglisi : A questo punto non ho parole. - lilianaalto : RT @lucarango88: Dubbi sulla zona gialla dal 26 aprile #Zaia ??#Veneto #Covid_19 #20aprile Casi +930(+433) Tot. 402.877(+0,23%) Tamponi +1… - IlBacodaSeta : Il dato Covid di oggi martedì 20 aprile per il Comune di Sona registra 7 positivi in meno rispetto a ieri (76 casi… - elenabossi1 : Zaia e sboarina, ma da che parte state??? vergognatevi ??Verso la zona gialla e calendario riaperture: novità su 'pa… - infoitinterno : Covid Veneto oggi, Zaia: 'Scuola in presenza al 100%? Mancano i bus' -