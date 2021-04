Covid Valle d’Aosta, oggi 35 contagi e 2 morti: bollettino 20 aprile (Di martedì 20 aprile 2021) Sono 35 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 20 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono stati 718. Dei positivi attuali 50 sono ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva e 856 in isolamento domiciliare. I guariti sono stati 91 in più rispetto a ieri. Da inizio epidemia sono 441 le vittime del virus nella Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021) Sono 35 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 20. Nella tabella si fa riferimento ad altri due. I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono stati 718. Dei positivi attuali 50 sono ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva e 856 in isolamento domiciliare. I guariti sono stati 91 in più rispetto a ieri. Da inizio epidemia sono 441 le vittime del virus nella Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

