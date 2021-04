Covid, vaccino Johnson&Johnson come Astrazeneca. Ema: “Possibili eventi rari, ma benefici superano i rischi” (Di martedì 20 aprile 2021) A una settimana dall’annuncio dello stop precauzionale della Food and drug administration statunitense del vaccino Janssen (Johnson&Johnson) per analizzare sei casi di trombosi rare, anche l’Agenzia europea del farmaco – che si era già espressa sull’altro vaccino a vettore virale quello di Oxford-Astrazeneca, ha emesso una nota sul composto made in Usa. come per il composto inglese esiste la Possibilità di eventi rari, ma i benefici superano i rischi. L’Ema riconosce “Possibili” legami di causa-effetto tra il vaccino Janssen gli eventi “molto rari” di trombosi cerebrale che si sono verificati negli Usa, ma nella nota si precisa anche che i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) A una settimana dall’annuncio dello stop precauzionale della Food and drug administration statunitense delJanssen (Johnson&Johnson) per analizzare sei casi di trombosi rare, anche l’Agenzia europea del farmaco – che si era già espressa sull’altroa vettore virale quello di Oxford-, ha emesso una nota sul composto made in Usa.per il composto inglese esiste latà di, ma i. L’Ema riconosce “” legami di causa-effetto tra ilJanssen gli“molto” di trombosi cerebrale che si sono verificati negli Usa, ma nella nota si precisa anche che i ...

ladyonorato : Non ci sono parole per descrivere quanto questo sia disumano, raccapricciante, terribile. Orrore. - RobertoBurioni : Le probabilità negli USA (66 milioni di vaccinati!) di prendersi COVID-19 dopo il vaccino sono dello 0,008%, quelle… - Agenzia_Ansa : FLASH | La Danimarca sospenderà definitivamente l'uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca #ANSA - Miti_Vigliero : RT @Ruffino_Lorenzo: Come era facilmente prevedibile, l'EMA ha detto che le trombosi possono essere degli 'effetti collaterali molto rari'… - CorazzaEP : RT @davcarretta: L’Ema rida valutazione positiva a vaccino Johnson&Johnson: avvertimento su rari casi di eventi tromboembolici tra gli effe… -