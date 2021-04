Covid, Usa sconsigliano viaggi nell’80% dei Paesi del mondo: rischio alto (Di martedì 20 aprile 2021) . Lo ha deciso il Dipartimento di Stato secondo le indicazioni dei “Centers For Disease Control and Prevention” In una recente decisione del Dipartimento di Stato americano è stato elevato all’80% il numero dei Paesi a rischio viaggi nel mondo, a causa della situazione legata al L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 20 aprile 2021) . Lo ha deciso il Dipartimento di Stato secondo le indicazioni dei “Centers For Disease Control and Prevention” In una recente decisione del Dipartimento di Stato americano è stato elevato all’80% il numero deinel, a causa della situazione legata al L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

RobertoBurioni : Le probabilità negli USA (66 milioni di vaccinati!) di prendersi COVID-19 dopo il vaccino sono dello 0,008%, quelle… - MediasetTgcom24 : Milano, 26enne ricoverata con trombosi cerebrale dopo vaccino #covid - ItalyMFA : In occasione dei 160 anni di relazioni diplomatiche????????, Min @luigidimaio ha avuto un incontro particolarmente cord… - elisamassimi : Boom!! Il covid non esiste: I laboratori negli USA non riescono a trovare il Covid-19 in uno dei 1.500 test positi… - leofelsineo : RT @j_gufo: La faccenda della #SuperLega è importantissima, per 14 mesi si è parlato solo di Covid nonostante sia successo di tutto, pure u… -