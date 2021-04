Covid Toscana | oggi 644 contagi e 28 morti | bollettino 20 aprile

(Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 644 ida coronavirus in, 20, secondo i dati deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 644 su 23.031 test di cui 11.269 tamponi molecolari e 11.762 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,80% (9,3% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social. Da ieri, registrati 28. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La morsa delnon allenta la presa sulla provincia di Prato: anche oggi sono pratesi 93 dei 644 nuovi contagi avvenuti ine quattro dei 28 decessi conteggiati nel bollettino della Regione. Con i nuovi ...... 1 a Pistoia, 3 a Lucca, 3 a Pisa, 2 a Livorno, 1 a Siena, 2 a Grosseto, 1 residente fuori. ... Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per- 19 è di ...È atteso per oggi il via libera al vaccino J&J dopo la riunione dell’Ema. Lo ha anticipato il direttore dell’Aifa, Nicola Magrini, intervenendo ieri all’evento promosso dall'Intergruppo parlamentare S ...Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 20 aprile, sono 175. Sono state intanto superate le 300mila vaccinazioni sul territorio ...