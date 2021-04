Covid Toscana, oggi 644 contagi: bollettino 20 aprile (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 644 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 20 aprile, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 644 su 23.031 test di cui 11.269 tamponi molecolari e 11.762 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,80% (9,3% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 644 ida coronavirus in, 20, secondo i dati deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 644 su 23.031 test di cui 11.269 tamponi molecolari e 11.762 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,80% (9,3% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social. L'articolo CalcioWeb.

