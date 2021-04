Covid Sicilia, oggi 1.148 contagi e 36 morti: bollettino 20 aprile (Di martedì 20 aprile 2021) Sono 1.148 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 20 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 36 morti. I guariti sono stati 2.535 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Palermo a 431, Catania a 262 e Messina a 125. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 20 aprile 2021) Sono 1.148 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 20. Nella tabella si fa riferimento ad altri 36. I guariti sono stati 2.535 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Palermo a 431, Catania a 262 e Messina a 125. L'articolo proviene da Italia Sera.

