Covid scuola | rientro in classe al 50% per gli studenti napoletani | è subito polemica

(Di martedì 20 aprile 2021) Il tema legato allaè sicuramente uno dei più ostici da affrontare per il governo. Ora che l’Italia è divisa principalmente in zone arancioni e qualcuna in zona rossa, è tempo di pensare di riaprire gli istituti e far tornare ingli. Le polemiche, però, non mancano affatto. NAPOLI:INL'articolo

Advertising

Corriere : Tamponi a scuola: l’Europa corre, l’Italia arranca | L’inchiesta - valigiablu : Scuola, cosa dicono gli studi sui contagi e cosa cambia con le varianti | @AndreaZitelli_ - twMirandolina : #Puglia senza vaccino per persone fragili,diabetici che aspettano il medico di famiglia x vaccinarsi,la provincia d… - mifrasc : RT @MMmarco0: 'La scuola è il luogo più sicuro' Una maestra e 7 bambini di una scuola elementare di Somma Vesuviana, sono risultati positi… - RaiStudio24 : A. Giannelli, pres. Ass. Naz. Presidi, a @RaiStudio24: non vorremmo che, passata la crisi #COVID, si mandasse la… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola

il Resto del Carlino

... arrivare a luglio con almeno una dose di vaccino antisomministrata a tutti i cittadini ... Poi lacon il rientro in classe dal 26 aprile . Per Fontana è una "equazione insostenibile ..."Mia figlia quindicenne è tornata averso la fine di febbraio, ma per la positività di un suo compagno è finita ancora in quarantena, nonostante abbia contratto ilgià due volte. Pochi ...Antonio Amendola lancia l'allarme sulla situazione epidemiologica in Puglia, con posti letto saturi e con troppi contagi.Il tema legato alla scuola è sicuramente uno dei più ostici da affrontare per il governo. Ora che l'Italia è divisa principalmente in zone arancioni e Classi divise in presenza e in didattica a distan ...