Covid | riaperture | cosa prevederà il nuovo decreto

(Di martedì 20 aprile 2021) Dal 26 aprile riapriranno i ristoranti, anche a cena, coi limiti del servizio all’aperto e del coprifuoco. Ci si potrà anche nuovamente spostare tra Regioni ROMA – C’é attesa nelle prossime ore per il varo delsulledal 26 aprile. In conferenza stampa, venerdì scorso, il Premier Mario Draghi ha annunciato a sommi capisuccederà da lunedì prossimo, parlando diun “rischio calcolato”. Di certo si sa che, dove i dati lo consentiranno, torneranno le zone gialle, anche se “rafforzate”. Ciò significa che i ristoranti potranno aprire a pranzo e a cena e potranno tornare le attività culturali, ma solo all’aperto e con il coprifuoco confermato alle 22: limite che per quanto il centrodestra abbia proposto uno spostamento di due ore in avanti, dovrebbe rimanere invariato. Dal 26 aprile tornerà ...

Nuovo decretoin vista delledel 26 aprile. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, novità nella bozza del dl con misure e regole sul ritorno della zona gialla in Italia, ma anche sul pass per lo ...Le paure degli esperti Più di un esperto giudica premature le, vista la situazione ... L'Inghilterra è arrivata a queste scelte con '15 morti' di- 19 'al giorno, 2mila casi e il 70% ...Due le ipotesi per la rassegna fiorentina: riaprire a metà giugno con Pitti Uomo e poi proseguire con Bimbo, Filati e Taste. Oppure debuttare a luglio con una kermesse onnicomprensiva ...Spettacoli aperti al pubblico in cinema e teatri. E’ quanto si legge nella bozza del decreto atteso in Cdm mercoledì. Arriva la “certificazione verde” con vaccino o tampone. Ristoranti dal primo giugn ...