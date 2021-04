Covid, riapertura scuole 100%: per i sindacati "mossa azzardata, nessun cambio di rotta" (Di martedì 20 aprile 2021) Per i sindacati "aumentare la percentuale degli alunni in presenza al 100% senza correttivi rappresenta una mossa azzardata". A dirlo sono Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda di Roma e Lazio. "Il Governo non ha rappresentato ancora quel cambio di rotta atteso dalla comunità educante, la situazione è rimasta identica sul piano nazionale", scrivono le sigle sindacali. "Trasporti, spazi, dispositivi di protezione individuale, organici inadeguati rischiano di provocare un fortissimo stress organizzativo per lavoratrici e lavoratori, dirigenti, studentesse e studenti, con un impatto enorme a poco meno di due mesi dal termine delle lezioni" (LA ROAD MAP DELLE RIAPERTURE). Leggi su tg24.sky (Di martedì 20 aprile 2021) Per i"aumentare la percentuale degli alunni in presenza alsenza correttivi rappresenta una". A dirlo sono Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda di Roma e Lazio. "Il Governo non ha rappresentato ancora queldiatteso dalla comunità educante, la situazione è rimasta identica sul piano nazionale", scrivono le sigle sindacali. "Trasporti, spazi, dispositivi di protezione individuale, organici inadeguati rischiano di provocare un fortissimo stress organizzativo per lavoratrici e lavoratori, dirigenti, studentesse e studenti, con un impatto enorme a poco meno di due mesi dal termine delle lezioni" (LA ROAD MAP DELLE RIAPERTURE).

