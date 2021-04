Advertising

MediasetTgcom24 : AstraZeneca, in Italia altre 430mila dosi | Oltre 11 milioni di vaccinati, ma le Regioni chiedono più fiale #Covid… - borghi_claudio : Voto oggi in commissioni unite sanità e lavoro. COVID, SALVINI: PD E 5STELLE VIETANO ALLE REGIONI DI ALLENTARE LE… - fattoquotidiano : 400 MORTI AL GIORNO E VOGLIONO RIAPRIRE L’unica certezza è che nella cabina di regia presieduta oggi dal premier M… - _D_a_s__ : RT @TRMh24: E' iniziata poco fa la riunione di Stato, Regioni, Comuni (#Anci) e Province (#Upi) sul nuovo decreto anti-Covid, secondo quant… - TV7Benevento : Covid: Regioni a governo, spostare coprifuoco alle 23... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regioni

Ancora molti i nodi da sciogliere, con lee il centrodestra che spingono per allentare ulteriormente le restrizioni e l'esecutivo che frenaSi potrebbe quasi dire nulla di nuovo sotto il sole per quel che riguarda le regole per poter andare in spiaggia la prossima estate . Infatti, al termine di una riunione con lesulle linee guida per l' avvio della stagione balneare 2021 , il coordinatore del tavolo interregionale sul Demanio e assessore ligure Marco Scajola , ha dichiarato che, secondo il ministro ...L’autocertificazione per uscire dalle regioni arancioni e rosse. Già, perché per spostarsi fra regioni in zona arancione e rossa ci vorrà ancora la solita autocertificazione (i residenti nelle zone gi ...VENEZIA - Il Commissario per l'Emergenza Covid, Francesco Figliuolo, ha assegnato oggi il target di somministrazioni di vaccini a livello nazionale e a livello regionale (e ...