Covid, prima bozza del decreto: torna la zona gialla, misure fino al 31 luglio (Di martedì 20 aprile 2021) Le scuole superiori potranno adottare "forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica" affinché sia garantita, in zona rossa, la presenza "ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75%" mentre in zona gialla e arancione la didattica in presenza deve essere garantita "ad almeno il 60% e fino al 100%". Arriva la "certificazione verde" per gli spostamenti tra Regioni di colore diverso. Si conferma coprifuoco dalle 22 alle 5. Dal 26 aprile riaprono in zona gialla i ristoranti a pranzo e cena all'aperto

