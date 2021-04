Covid Piemonte, oggi 988 contagi e 31 morti: bollettino 20 aprile (Di martedì 20 aprile 2021) Sono 988 i nuovi casi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 20 aprile. Registrati inoltre altri 31 morti. I nuovi positivi sono pari al 4,4% di 22.422 tamponi eseguiti, di cui 12.152 antigenici. Dei 988 nuovi casi, gli asintomatici sono 397(40,2%). I casi sono 172 di screening, 586 contatti di caso, 230 con indagine in corso, 22 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 109 in ambito scolastico e 857 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 339.491, di cui 27.404 Alessandria, 16.467 Asti, 10.393 Biella, 48.647 Cuneo, 26.200 Novara, 181.790 Torino, 12.663 Vercelli, 12.038 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.423 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 2466 sono in fase di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021) Sono 988 i nuovi casida coronavirus insecondo ildi, 20. Registrati inoltre altri 31. I nuovi positivi sono pari al 4,4% di 22.422 tamponi eseguiti, di cui 12.152 antigenici. Dei 988 nuovi casi, gli asintomatici sono 397(40,2%). I casi sono 172 di screening, 586 contatti di caso, 230 con indagine in corso, 22 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 109 in ambito scolastico e 857 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 339.491, di cui 27.404 Alessandria, 16.467 Asti, 10.393 Biella, 48.647 Cuneo, 26.200 Novara, 181.790 Torino, 12.663 Vercelli, 12.038 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.423 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 2466 sono in fase di ...

Advertising

RaiNews : Nel resto d'Europa la situazione peggiora in Ungheria e Polonia, e resta critica in Repubblica ceca, Svezia e buona… - TgLa7 : #ValledAosta, #Piemonte e #Puglia sono le uniche Regioni italiane colorate in #rossoscuro, ad alta incidenza di con… - SkyTG24 : Covid, in Piemonte 988 nuovi casi su 22.422 tamponi - irastadilarsson : RICOVERI 20/04/2021: Lazio +29 Lombardia +16 Sardegna +10 Basilicata +4 Calabria +3 Liguria -2 Puglia -4 Bolzano… - irastadilarsson : TERAPIE INTENSIVE 20/04/2021: Sicilia +4 Campania +3 Trento +2 V.d'Aosta, Molise, Bolzano, Abruzzo, FVG, Umbria… -