Covid, Pfizer: altre 100 milioni di dosi all’Unione europea (Di martedì 20 aprile 2021) In arrivo in Europa altre 100 milioni di dosi del vaccino Pfizer: lo ha annunciato con un comunicato il colosso statunitense (Getty Images)La Pfizer-BioNTech ha annunciato che fornirà altre 100 milioni di dosi del proprio vaccino anti-Covid all’Unione europea entro l’anno. L’annuncio è il frutto della decisione della Commissione europea di esercitare l’opzione di acquisto di quella quantità di dosi nell’ambito dell’accordo “Advanced Purchase Agreement” firmato il 17 febbraio scorso. Con questa ulteriore fornitura il totale delle dosi all’Unione europea sale così a 600 milioni. Superati quindi i ... Leggi su ck12 (Di martedì 20 aprile 2021) In arrivo in Europa100didel vaccino: lo ha annunciato con un comunicato il colosso statunitense (Getty Images)La-BioNTech ha annunciato che fornirà100didel proprio vaccino anti-entro l’anno. L’annuncio è il frutto della decisione della Commissionedi esercitare l’opzione di acquisto di quella quantità dinell’ambito dell’accordo “Advanced Purchase Agreement” firmato il 17 febbraio scorso. Con questa ulteriore fornitura il totale dellesale così a 600. Superati quindi i ...

