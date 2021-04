Covid, per due giorni gli over 80 potranno vaccinarsi senza appuntamento (Di martedì 20 aprile 2021) Mercoledì 21 e giovedì 22 aprile chi rientra in questa categoria e non è stato ancora contattato dal proprio medico di famiglia o non si è registrato sul portale potrà andare direttamente nell'hub più vicino portando la tessera sanitaria Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 20 aprile 2021) Mercoledì 21 e giovedì 22 aprile chi rientra in questa categoria e non è stato ancora contattato dal proprio medico di famiglia o non si è registrato sul portale potrà andare direttamente nell'hub più vicino portando la tessera sanitaria

