Covid, oltre 220mila dosi di vaccino nel Casertano. Asl: “Ancora rinunce ad Astrazeneca” (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – Sono oltre 225mila (225.452) le dosi di vaccino anti-Covid somministrate nel Casertano, un dato elevato nonostante negli ultimi giorni vi siano state molte rinunce ad Astrazeneca, con punte elevate anche del 50% toccate la scorsa settimana; “complice – fanno sapere dall’Asl di Caserta – di un’informazione non corretta fornita ai cittadini”; ma ora il numero di chi rifiuta il vaccino anglo-svedese è calato, e così la campagna è potuta proseguire più celermente. Al momento hanno ricevuto la prima dose 164.596 persone, mentre la seconda dose che garantisce l’immunizzazione, è stata somministrata a 60856 cittadini. Come categorie, sono stati 32.791 gli over 80 che ha ricevuto il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – Sono225mila (225.452) ledianti-somministrate nel, un dato elevato nonostante negli ultimi giorni vi siano state moltead, con punte elevate anche del 50% toccate la scorsa settimana; “complice – fanno sapere dall’Asl di Caserta – di un’informazione non corretta fornita ai cittadini”; ma ora il numero di chi rifiuta ilanglo-svedese è calato, e così la campagna è potuta proseguire più celermente. Al momento hanno ricevuto la prima dose 164.596 persone, mentre la seconda dose che garantisce l’immunizzazione, è stata somministrata a 60856 cittadini. Come categorie, sono stati 32.791 gli over 80 che ha ricevuto il ...

Advertising

MediasetTgcom24 : AstraZeneca, in Italia altre 430mila dosi | Oltre 11 milioni di vaccinati, ma le Regioni chiedono più fiale #Covid… - Avvenire_Nei : Covid-19. Strage di bambini in Brasile, oltre 800 i morti - NicolaMorra63 : Oltre 170 Premi Nobel ed ex capi di Stato hanno chiesto a Biden di sospendere i brevetti sui vaccini come chiesto d… - vajovalasit : RT @vajovalasit: USTICA. Covid-19, vaccinate oltre 500 persone. Il 6 maggio al via la terza campagna - vajovalasit : USTICA. Covid-19, vaccinate oltre 500 persone. Il 6 maggio al via la terza campagna -