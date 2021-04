Covid oggi 12.074 nuovi casi e 390 decessi, in terapia intensiva ci sono 93 ricoverati in meno (Di martedì 20 aprile 2021) Covid in Italia oggi bollettino del 20 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore sono in crescita, 12.074 contro i 8.864 registrati ieri, ma i tamponi esaminati sono 294.045 contro i 146.728 di ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono in crescita, 390; ieri erano 316. L’indice di positività oggi scende al 4,1%.



Nel Lazio oggi 926 nuovi casi e 34 decessi, crescono ancora i ricoveri (non in intensiva) oggi su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (+4.636) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 35 mila test, si registrano 926 ... Leggi su urbanpost (Di martedì 20 aprile 2021)in Italiabollettino del 20 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Idinelle ultime 24 orein crescita, 12.074 contro i 8.864 registrati ieri, ma i tamponi esaminati294.045 contro i 146.728 di ieri. Inelle ultime 24 orein crescita, 390; ieri erano 316. L’indice di positivitàscende al 4,1%.Nel Lazio926e 34, crescono ancora i ricoveri (non insu oltre 13 mila tamponi nel Lazio (+4.636) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 35 mila test, si registrano 926 ...

RobertoBurioni : Negli Stati Uniti tutti da oggi possono vaccinarsi contro COVID-19. Tra poco avranno vaccini in eccedenza e EU dovr… - lorepregliasco : Oggi forse è il primo giorno da marzo 2020 in cui il Paese non parla di COVID #SuperLeague - SkyTG24 : L'#Ema non impone limitazioni per il vaccino J&J - firenzeviola_it : COVID-19, Bollettino Italia: i dati di oggi, 20 aprile - NewSicilia : #Covid #Italia - I dati di oggi, dai contagi al report vaccini #Newsicilia -