Ultime Notizie dalla rete : Covid numero Covid: numero morti per 100mila abitanti, Brasile supera Usa Il Brasile, che ha raggiunto quota 375.049 morti per coronavirus, ha superato gli Stati Uniti nel numero di decessi ogni 100mila abitanti secondo la Johns Hopkins University. Giovedì scorso, il gigante latinoamericano ha registrato un indice di 175,6 morti ogni 100.000 abitanti, mentre gli Stati ...

Johnson & Johnson: con l'ok Ema via libera già da domani al vaccino in Italia ... nell'ottica di un aumento progressivo del numero di cittadini cui vengono somministrati i vaccini, ... Covid, il bollettino di oggi 20 aprile Vaccini e la categoria 'altro' Inoltre nel report vaccini ...

