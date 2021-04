Covid, news oggi. Draghi: "Ristrutturare sanità. Non si sa quanto dura la pandemia". LIVE (Di martedì 20 aprile 2021) "Dobbiamo sostenere la ricerca" ha aggiunto il premier in un videomessaggio in vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma. Intanto è atteso per oggi l'incontro Governo-Regioni sulle riaperture e il parere del Cts su coprifuoco e pass vaccinale. L'Italia supera gli 11 milioni di vaccinati con almeno una dose e ieri sono arrivate altre 430 mila dosi di AstraZeneca. Atteso per oggi il parere dell'Ema su Johnson&Johnson Leggi su tg24.sky (Di martedì 20 aprile 2021) "Dobbiamo sostenere la ricerca" ha aggiunto il premier in un videomessaggio in vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma. Intanto è atteso perl'incontro Governo-Regioni sulle riaperture e il parere del Cts su coprifuoco e pass vaccinale. L'Italia supera gli 11 milioni di vaccinati con almeno una dose e ieri sono arrivate altre 430 mila dosi di AstraZeneca. Atteso peril parere dell'Ema su Johnson&Johnson

