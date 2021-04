Covid nel Casertano, si infetta durante le vacanze di Pasqua: Raffaele muore a 46 anni (Di martedì 20 aprile 2021) Stroncato dal Covid in due settimane. Raffaele Audino, 46 anni appena, è una delle vittime più giovani del virus in Campania. E’ spirato ieri all’ospedale di Caserta. Aveva contratto la malattia durante le vacanze di Pasqua. Casagiove, Raffaele Audino muore di Covid a 46 anni Il ricovero – come spiega EdizioneCaserta – era scattato lo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 20 aprile 2021) Stroncato dalin due settimane.Audino, 46appena, è una delle vittime più giovani del virus in Campania. E’ spirato ieri all’ospedale di Caserta. Aveva contratto la malattialedi. Casagiove,Audinodia 46Il ricovero – come spiega EdizioneCaserta – era scattato lo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

repubblica : Covid, la procura di Bergamo: 'Speranza non chiese di far cadere nel nulla il report che evidenziava le falle itali… - sbonaccini : Mi auguro il ministro del turismo Garavaglia rigetti la proposta di “isole covid free”. Non possono esserci localit… - TgrRai : #Riaperture, si terrà nel pomeriggio un nuovo incontro tra governo e Regioni, preceduto da una riunione del Comitat… - cinzia_palmacci : @BarbaraRaval @VCountry3 Il covid come malattia non esiste. Hanno sequenziato 1500 tamponi senza averlo mai trovato… - infoitinterno : Ricoveri per Covid in calo, la Toscana spera nel giallo -