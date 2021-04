(Di martedì 20 aprile 2021) Tra il 13 e il 19 aprile i nuovi casi a livello nazionale sono stati 99.460, con un calo modestissimo (-1,3%) rispetto alla settimana precedente, quando erano 100.736. La media dei positivi individuati ogni giorno scende da 14.391 a 14.209: glistanno riflettendo unazzazione del contagio e non una ulteriore riduzione. Numeri migliori si evincono da altri indici: prosegue infatti il calo dei ricoveri in terapia intensiva, -9.7% da 3.593 a 3244, e i nuovi ingressi in area critica, che nel periodo considerato sono stati 1.335 contro i 1.476 della settimana precedente (-9,5%). Scendono gli attualmente positivi da 524.417 a 493.489. Anche isettimanali calano, 2.631 rispetto ai 3.028, così come i ricoveri in area, da 27.329 a 23.742 e quelli in Isolamento domiciliare, ora ...

Advertising

RobertoBurioni : Negli Stati Uniti tutti da oggi possono vaccinarsi contro COVID-19. Tra poco avranno vaccini in eccedenza e EU dovr… - fattoquotidiano : Covid, negli ospedali mancano i ventilatori. Rispuntano a Fiumicino 45 donati da Mosca: saranno distrutti o rivendu… - RobertoBurioni : Le probabilità negli USA (66 milioni di vaccinati!) di prendersi COVID-19 dopo il vaccino sono dello 0,008%, quelle… - zazoomblog : Covid negli ultimi sette giorni dati stabili a Bergamo ma ancora troppi decessi: +31 - #Covid #negli #ultimi… - Virus1979C : RT @fattoquotidiano: Covid, negli ospedali mancano i ventilatori. Rispuntano a Fiumicino 45 donati da Mosca: saranno distrutti o rivenduti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid negli

Il Fatto Quotidiano

Il- 19 non rallenta i viaggi della disperazione, sul mare o nei Balcani. Ma rende la ... Dove sono gli esclusi da "Fortezza Europa"? Moltissimi gli sfollati interniStati da cui scappano. ...Laura Pausini si trovaStati Uniti. E' a Los Angeles , ma in quarantena. Deve rimanere 10 giorni in casa prima di poter uscire per via delle restrizioni anti -in vigore in California. La prossima domenica potrà ...Non se ne può più della incapacità e della sfacciataggine del Commissario Longo. Ho chiesto al Presidente Draghi ed al Generale Figliolo che Longo sia ...Assumere vitamine può ridurre la possibilità di contrarre un'infezione da Covid del 13%, almeno per le donne. È la conclusione a cui è arrivato un ...