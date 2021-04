Covid | negli ospedali mancano i ventilatori Rispuntano a Fiumicino 45 donati da Mosca | saranno distrutti o rivenduti a paesi extra Ue

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 aprile 2021) Mentre in alcunid’Italia tornano a mancare respiratori, quellidae ancora sigillati potrebbero finire presto al macero. In alternativa prendere il largo, con una vendita all’asta traUe, Africa, Asia, Cina o Sud America. La dogana è quella di, dove restano abbanda un anno perché quella è merce che scotta non una ma due volte: sia perché andavano letteralmente a fuoco e sia per l’accusa mossa da Washington adi usare gli aiutiper operazioni di spionaggio che anche in Italia non, vedi l’inchiesta allo Stato Maggiore della Difesa costata l’espulsione di funzionari russi e l’arresto del capitano di fregata Walter Biot. Di quei dispositivi non si ...