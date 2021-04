Covid | Napoli è la provincia con il maggior aumento di casi nelle ultime 24 ore

(Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoè lache oggi registra ildiin 24 ore a +1.172 infezioni, unica sopra i mille contagi: seguono Torino (+559), Milano (+454) e Palermo (+431). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute: unicache invece non registra contagi è Isernia. A livello territoriale, le Regioni con ilnumero di contagi sono la Campania (1.750), la Lombardia (1.670), la Puglia (1.180) e la Sicilia (1.148). In Italia sono 12.074 i nuovidi-19 registrati24 ore, inrispetto a ieri quando erano stati 8.864, per un totale di 3.891.063 dall’inizio ...

