Covid Milano, oggi 454 contagi in città e provincia: bollettino (Di martedì 20 aprile 2021) Sono 454 i nuovi contagi da coronavirus nella provincia di Milano registrati oggi, 20 aprile. 200 i casi a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 108 casi, a Brescia 174, a Como 194, a Cremona 30, a Lecco 53, a Lodi 36, a Mantova 69, nella provincia di Monza e Brianza 129, a Pavia 78, a Sondrio 11, a Varese 291. L'articolo proviene da Italia Sera.

