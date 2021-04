Covid | Mazzeo | ‘In Toscana calano ancora contagi e ricoveri’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 20 aprile 2021) Firenze, 20 apr. – (Adnkronos) – “Arrivano le prime buone notizie dal fronte dei: nelle ultime 24 ore si sono registrati 644 casi su 6.944 prime diagnosi (9,3% positivi), mai cosi pochi dal 16 febbraio. Segno che la terza ondata sembra davvero essere nella fase calante.anche i ricoveri che oggi sono 1.822 (-28 rispetto a ieri) di cui 269 (-4 rispetto a ieri) in Terapia intensiva. Rispetto a sette giorni fa il calo è evidente: 125 in meno”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della, Antonio, in un post su Facebook. “Questi dati sono confortanti, ci consentiranno di fare le prime riaperture dal 26 aprile, ma occorre la massima responsabilità da parte di tutti – commenta– Il, in attesa del raggiungimento dell’immunità di gregge, si ...