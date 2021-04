Covid, l’Ema “assolve” il vaccino Johnson & Johnson: cosa succede adesso (Di martedì 20 aprile 2021) Più benefici che rischi. L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha riconosciuto “possibili” legami di causa-effetto tra il vaccino di Johnson & Johnson e gli eventi “molto rari” di trombosi cerebrale (accaduti negli Stati Uniti) ma non boccia il siero. Il parere dell’Ema è stato reso noto oggi 20 aprile in una nota dell’Agenzia. Nella quale … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 20 aprile 2021) Più benefici che rischi. L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha riconosciuto “possibili” legami di causa-effetto tra ildie gli eventi “molto rari” di trombosi cerebrale (accaduti negli Stati Uniti) ma non boccia il siero. Il parere delè stato reso noto oggi 20 aprile in una nota dell’Agenzia. Nella quale … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

SkyTG24 : L'#Ema non impone limitazioni per il vaccino J&J - SkyTG24 : L'#Ema non impone limitazioni per il #vaccino J&J ma riconosce 'possibili' legami di causa-effetto tra il vaccino e… - micheled2869 : RT @Ruffino_Lorenzo: Come era facilmente prevedibile, l'EMA ha detto che le trombosi possono essere degli 'effetti collaterali molto rari'… - stormi1904 : RT @Ruffino_Lorenzo: Come era facilmente prevedibile, l'EMA ha detto che le trombosi possono essere degli 'effetti collaterali molto rari'… - Alessia39239025 : RT @tempoweb: L'Ema dà il via libera al vaccino Johnson&Johnson #vaccino #vaccini #astrazeneca #johnson&johnson #j&j #trombosi #covid #ema… -