Covid, le news. L'Ema non impone limitazioni per il vaccino J&J. LIVE (Di martedì 20 aprile 2021) L'Agenzia europea: "Possibili legami tra il farmaco ed eventi rari. Ma i benefici del farmaco superano i rischi". Draghi in vista del Global Health Summit del 21 maggio a Roma: "Ristrutturare sanità e lavorare per il futuro. Non sappiamo quando finirà il Covid". Oggi incontro Governo-Regioni sulle riaperture e il parere del Cts su coprifuoco e pass vaccinale. L'Italia supera gli 11 milioni di vaccinati con almeno una dose. Attesa per il bollettino della Protezione civile Leggi su tg24.sky (Di martedì 20 aprile 2021) L'Agenzia europea: "Possibili legami tra il farmaco ed eventi rari. Ma i benefici del farmaco superano i rischi". Draghi in vista del Global Health Summit del 21 maggio a Roma: "Ristrutturare sanità e lavorare per il futuro. Non sappiamo quando finirà il". Oggi incontro Governo-Regioni sulle riaperture e il parere del Cts su coprifuoco e pass vaccinale. L'Italia supera gli 11 milioni di vaccinati con almeno una dose. Attesa per il bollettino della Protezione civile

