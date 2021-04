Covid, le news. Il bollettino: 12.074 contagi e 390 decessi nelle ultime 24 ore. LIVE (Di martedì 20 aprile 2021) Calano le terapie intensive (-93) e i ricoveri ordinari (-487). I tamponi processati sono 294.045 con il tasso positivi-tamponi che scende al 4,1%. L'Agenzia europea: "Possibili legami tra il farmaco ed eventi rari. Ma i benefici del farmaco J&J superano i rischi". Oggi incontro Governo-Regioni sulle riaperture e il parere del Cts su coprifuoco e pass vaccinale Leggi su tg24.sky (Di martedì 20 aprile 2021) Calano le terapie intensive (-93) e i ricoveri ordinari (-487). I tamponi processati sono 294.045 con il tasso positivi-tamponi che scende al 4,1%. L'Agenzia europea: "Possibili legami tra il farmaco ed eventi rari. Ma i benefici del farmaco J&J superano i rischi". Oggi incontro Governo-Regioni sulle riaperture e il parere del Cts su coprifuoco e pass vaccinale

Advertising

reportrai3 : Esclusiva #Report: ecco i contratti 'segreti' di Pfizer e Moderna per i vaccini anti-Covid - repubblica : Covid, la procura di Bergamo: 'Speranza non chiese di far cadere nel nulla il report che evidenziava le falle itali… - eziomauro : Covid, Draghi: 'Con i vaccini fermiamo il peggio della pandemia. Ma la sanità va ristrutturata' - ciccio_liso : RT @Ruffino_Lorenzo: Come era facilmente prevedibile, l'EMA ha detto che le trombosi possono essere degli 'effetti collaterali molto rari'… - laziaSusy : Anche senza Covid di mezzo questi sono solo dei poveri di imbecilli da punire . Festa abusiva in hotel, il blitz de… -