Covid, le news. Il bollettino: 12.074 contagi e 390 decessi nelle ultime 24 ore. LIVE (Di mercoledì 21 aprile 2021) Calano le terapie intensive (-93) e i ricoveri ordinari (-487). I tamponi processati sono 294.045 con il tasso positivi-tamponi che scende al 4,1%. L'Agenzia europea: "Possibili legami tra il farmaco ed eventi rari. Ma i benefici del vaccino J&J superano i rischi". Da oggi le 184 mila dosi di vaccino Janssen (Johnson & Johnson) verranno distribuite alle regioni

