Covid | le 5 tecnologie che potrebbero velocizzare la riapertura e il ritorno alla normalità

Leggi su gqitalia

(Di martedì 20 aprile 2021) Il 26 aprile è la data da segnarsi in calendario per la graduale ripartenza dell’Italia post-. A partire da quel giorno torneranno le zone gialle e, con loro, l’apertura dei ristoranti all’aperto, dei cinema, dei teatri e, più tardi anche di piscine e palestre. Non si tratterà di un via libera generico visto che il numero dei contagi e il tasso di riempimento degli ospedali continueranno a dettare la linea del governo e delle regioni sul colore dei territori e sulle future decisioni, ma si tratta comunque del primo passo avanti verso il superamento dell’emergenza che si è visto da ottobre a oggi. Manterremo le mascherine e il distanziamento sociale ma, complice una possibile accelerazione sul fronte della campagna vaccinale, ilvita normale sembra essere più vicino del previsto. D’altronde, dove si è riusciti a ...