Covid Lazio | dopo due mesi contagi sotto quota mille Nuovo centro vaccinale a Cinecittà

(Di martedì 20 aprile 2021)quasi due, i nuovi casi di-19 nelscendono. Precisamente 950 nelle ultime 24 ore, meno 177 rispetto a domenica. La metà deisi registra sempre nella Capitale, dove il virus circola più velocemente rispetto alle altre zone della regione. Resta stabile la pressione sulla rete ospedaliera, con un lieve calo dei ricoveri in terapia intensiva, ma un aumento nei reparti ordinari. Dati comunque in lieve miglioramento soprattutto in vista della graduale riapertura del 26 aprile, che però, spiega l’assessore alla Sanità laziale Alessio D’Amato, non sarà “un liberi tutti”. Nel frattempo prosegue la campagna. Ieri sono state effettuate poco più di 26 mila iniezioni, portando a oltre un ...

