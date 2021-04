Covid Lazio | calano contagi e terapie intensive Ema | “Benefici Johnson & Johnson superano i rischi”

Leggi su italiasera

(Di martedì 20 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore ancora sotto quota mille inel. Sono 926 i nuovi casi di-19, 26 in meno rispetto a ieri. Resta stabile la pressione sulla rete ospedaliera, con un calo dei ricoveri in terapia intensiva, ma un aumento nei reparti ordinari. Dati comunque in lieve miglioramento soprattutto in vista della graduale riapertura del 26 aprile, che però, spiega l’assessore alla Sanità laziale Alessio D’Amato, non sarà “un liberi tutti”. Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale. Nel pomeriggio è stato inaugurata l’apertura di un nuovo hub all’interno degli Studi cinematografici di Cinecittà, dove si partirà con mille somministrazioni al giorno del vaccino Pfizer. Serve coniugare “esigenza economica e sconfitta del virus”, ha detto il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, presente ...